Twitter istemcisi Twitterrific'i inceledik!

Twitter, web ve mobil uygulamaları ile başarılı bir deneyim sunmasına rağmen, kullanıcılar reklamlardan uzaklaşmak ve farklı deneyimler yaşamak için üçücü parti Twitter istemcilerine yöneliyor. Bu alternatifler arasında sunduğu özellikler ile öne çıkan Twitterrific uygulamasını sizler için inceliyoruz. iOS platformunda uzun süredir yer alan Twitterrific, şimdi macOS platformuna da geldi.

2017 yılının başlarında Kickstarter üzerinden bağış toplayan Twitterrific, hedefine ulaştı ve 7 ay kapalı beta sürecinin ardından Mac App Store'daki yerini aldı. Peki, 69,99 TL fiyat etiketiyle satılan Twitterrific, kullanıcılara Twitter uygulamasından farklı neler sunuyor?

Twitterrific, kullanım kolaylığı ve sadeliği ile öne çıkıyor. Twitter'ın sponsorlu tweetleri, reklamları, kimleri takip etmeli ve gözden kaçırdıysan gibi karmaşıklık yaratan seçenekler Twitterrific'te yer almıyor. Twitterrific için sadece Tweet gösteren bir uygulama diyebiliriz.

Twitterrific bunun yanında; çoklu hesap desteği, DM ile mesajlaşma, iCloud aracılığı ile zaman tünelinde son kaldığınız yerden dilediğiniz cihazdan devam etme, attığınız tweet'i silip anında hızlı tweet düzenleme, trendleri kişiselleştirme, medya dosyalarının görünürlüğünü özelleştirme, koyu ve açık tema desteği ve yazı tipi gibi özelleştirmeler Twitterrific ile kullanıcılara sunuluyor.

Eğer Twitter'ın uzun süredir güncellenmeyen macOS uygulamasından sıkıldıysanız ve farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız Twitterrific uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Ancak Twitterrific'in 69,99 TL'lik fiyatını haketmediğini rakibi Tweetbot karşısında çok sıradan kaldığını söyleyebilirim.