Uber'e şok boşanma davası!

Uber, genelde kötü bir yasal geçmişe sahip olması ile bilinir. Şirket, uzun zamandır kayda geçilen birçok hukuki ihtilafta bulundu. Fakat Fransız medyasından Le Figaro'nun bu bir raporu şaşkınlığa neden oldu. Fransa, Côte d'Azur'dan bir işadamı, Uber'ı evliliğinin bitmesine enden olduğu gerekçesi ile dava etti.

Davacıya göre, taksi uygulamasındaki bir hata, eşinin o kişinin yerini tespit etmesini sağladı ve bu da boşanmalarına neden oldu. İş adamı, yaklaşık 48 milyon € zarar ettiğini söylüyor ve Uber’den 45 milyon € tazminat talep ediyor.

Le Figaro, nereye gittiğini ve eski eşinin buna neden kızgın olduğunu belirtmiyor. Fakat çeşitli senaryoların hayal edilmesinin oldukça kolay olduğuna inanıyoruz. Ama en başta nasıl öğrendi?

Kadının, adamın iPhone’unu ödünç aldığı ve Uber uygulamasına giriş yaptığı anlaşılıyor. Daha sonra oturumu kapattı ve telefonu geri verdi. Ancak eşi kocasının hesabına yönelik bir bildirim aldı, bu da adamın yerini tespit etmesini sağladı.

Uber, Le Figaro tarafından açılan dava ile ilgili sorulan sorulara; "Uber, bireysel davalar hakkında kamuya açıklama yapmaz. Ve özellikle de boşanmış bir çiftin yer aldığı vakalarda." Cevabını verdi.