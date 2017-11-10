Ücretsiz Syberia sahibi olabilirsiniz!

Syberia serisinin ilk ve en sevilen oyunu şuan bedava. Eğer GOG kullanıyorsanız oyunu bedava olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Microids ve GOG ortaklığında verilen oyunun ne zamana kadar bedava olarak kalacağı hakkından henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk oyunda New York'lu genç bir avukat olan Kate Walker isimli bir karakteri yönetiyorduk. Batı Avrupa'dan Doğu Rusya'ya kadar uzanan maceramızın en önemli noktalarından birisi de zaman ve mekanda yolculuk etmemizdi. Kate'in bu macerası 2002 yılında karşımıza çıkmıştı.

Aynı zamanda çizgi roman çizeri de olan Benoît Sokal tarafından geliştirilen oyun çıktığı dönemde ve sonrasında büyük bir ses getirmişti. Syberia, en iyi macera oyunları arasında gösteriliyor.