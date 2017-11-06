Ücretsiz Windows 10 için sayılı günler kaldı!

Microsoft, tarihinde bir ilke imza atarak rakibi Apple gibi işletim sisteminin yeni sürümünü ücretsiz olarak sunacağını açıklamıştı. Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 sahipleri, Windows 10 güncellemesini ücretsiz olarak indirebilecekti. Ancak bunun için Microsoft, belli bir tarih vermişti.

Ücretsiz Windows 10 güncellemesi için bu tarih sürekli uzatılmıştı. Ancak Microsoft, bugün açıklama yaparak ücretsiz Windows 10 için son günün 31 Aralık 2017 olduğunu açıkladı. Eğer Windows 7,8,8.1 sürümlerinden birini kullanıyorsanız, güvenliğiniz için Windows 10 güncellemesini 31 Aralık tarihine kadar mutlaka yüklemenizi öneriyoruz.

Aşağıdaki linkten Windows 10 Güncelleştirme Yardımcısı uygulamasını indirerek, ücretsiz olarak Windows 10'u yükleyebilirsiniz.