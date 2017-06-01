Üstün performans ve uygun fiyat Monster’ın yeni laptop modellerinde

Yerli laptop üreticisi Monster oyunseverlere yüksek performansı uygun fiyatlarla sunma hedefi doğrultusunda hazırladığı yeni modellerini tanıttı. Monster’la özdeşleşen yüksek performanstan ödün vermeyen yeni laptop modelleri, fiyatlarıyla da kullanıcıları sevindirecek.

Monster yeni laptop’larında bir ilk olarak Intel’in Kaby Lake işlemci ailesinden Core i5-7300HQ işlemcisini kullanmış. Böylelikle kullanıcıların memnun kalacakları bir performans elde ederken yeni modellerin cazip bir fiyat aralığında kalması sağlanmış. Yüksek performansı garantilemek için oyunları yüksek grafik ayarlarında bile akıcı şekilde çalıştırabilen 4GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GTX1050 de bu konfigürasyona dâhil edilmiş.

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz diğer bileşenleri olan yüksek performanslı bellekler ve depolama üniteleri de yeni Monster laptop modellerinde yer alıyor. Üstelik tüm modellerde yer alan 8/16 GB kapasiteli 2400MHz saat hızındaki bellekler ve 540 MB/s okuma, 465 MB/s yazma hızına sahip 240GB kapasiteli SSD depolama birimleri, Monster’ın benzersiz kişiselleştirme seçeneği sayesinde kullanıcıların isteklerine göre artırılabiliyor. Özenle seçilen bileşenler sayesinde kullanıcıların darboğaz gibi sıkıntılar yaşamaması garanti edilmiş.

Monster laptop modellerini ideal oyun bilgisayarı yapan özellikler bunlarla da sınırlı değil. Tüm modellerde yer alan Full HD 1920x1080 çözünürlükteki Mat LED ekran, beyaz veya RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye, USB 3.0 ve USB 3.1 (Type-C) bağlantı portları oyun onarken veya günlük kullanımda üst düzeyde bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca tüm yeni laptop’lar, barındırdıkları Mini DisplayPort bağlantı noktaları ile harici monitörlere 144Hz Full HD ve 4K 60Hz görüntü aktarımına izin vererek en ufak detayına kadar oyun tutkunları düşünülerek tasarlandıklarını gösteriyor.