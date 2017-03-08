Vault 7 skandalı hakkında Apple açıklama yaptı

Teknoloji dünyası geçtiğimiz gün yaşanan Vault 7 skandalı ile çalkalandı. Gizliliğin büyük önem taşıdığı bugünlerde Vault 7 olayının yaşanması kullanıcıları tedirgin etti. Peki, Vault 7 olayı nedir? Vault 7 ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Vault 7 olayı nedir?

Vault 7 olayını kısaca sızıntı olarak nitelendirebiliriz. Ancak ortalığı karıştıran bu sızıntı değil Vault 7'de yer alan belgeler. Wikileaks, CIA'in Siber İstihbarat Merkezi'nden geldiğini iddia ettiği bir takım belgeler yayınladı. Bu belgelere de Vault 7 ismini verdi. Vault 7 belgelerinde teknoloji dünyasını yakından ilgilendirecek bilgiler yer alıyor.

Vault 7'de ortaya çıkan bilgiler kan donduran cinsten. Vault 7'de yer alan bilgilere göre; CIA, sahip olduğu araçlar sayesinde Apple, Google ve Microsoft'un ürünlerini hackleyebiliyor.

Vault 7'de ayrıca; CIA'in küresel hack operasyonlarından 5 binden fazla hacker ile çalıştığı, İngiliz istihbarat servisi MI5 ile birlikte geliştirilmiş olan araç ile Samsung marka tüm akıllı TV'leri kapalı olmalarına rağmen dinleyebildiği ve bu sesleri internet üzerinden CIA'e gönderdiği yer alıyor.

CIA’in motorlu araçlara uzaktan erişim ve kontrolünü ele geçirme teknikleri üzerinde de çalıştığı da belirtiliyor. Ayrıca CIA’in, internete bağlı olmayan bilgisayarlara fiziksel olarak ajanları aracılığıyla sızdığı da söyleniyor.

Yani kısacası Vault 7 olayı ile internete bağlı olan başta telefon olmak üzere tüm cihazların dinlenebildiği ortaya çıkmış oldu. Bu olayların ardından Apple hemen bir açıklama yaptı. İşte Apple'ın Vault 7 hakkındaki o açıklamaları.

"Apple olarak, müşterilerimizin gizliliğini ve güvenliğini korumakta kararlı bir şekilde çalışıyoruz. iPhone'da yer alan teknoloji, tüketicilerin kullanımına sunulan en iyi veri güvenliğini sağlıyor ve bunu böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz ve yazılımlarımız, güvenlik güncelleştirmelerini müşterilerimizin hizmetine hemen sunmak için tasarlanmıştır ve yaklaşık %80'i işletim sistemimizin en son sürümünü kullanmaktadır. İlk analizimiz, sızdırılan sorunların birçoğunun iOS 10.2 sürümünde zaten düzeltildi. Ancak yine de tespit edilen tüm açıkları hızla ele almaya devam edeceğiz. Müşterileri her zaman en son güvenlik güncelleştirmelerine sahip olduklarından emin olmak için en son iOS güncellemelerini indirmelerini öneririz."