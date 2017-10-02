Vestel, ödülleri topladı!

Vestel tarafından 2015 yılında kurulan ve sektörün ilk perakende akademisi olan Vestel Perakende Akademisi’ne (VPA), dünyanın en prestijli iş ödülleri Stevie’den ödül yağdı. 15 yıldan bu yana düzenlenen Stevie Ödülleri’nde bu yıl Vestel; ‘Satışçı Eğitimleri’ dalında altın, ‘Yetenek Geliştirme’ ve ‘Yönetici Eğitimleri’ dallarında ise bronz ödüle layık görüldü.

Vestel’in “Sektörün Lider Perakendecisi” olma hedefiyle kurulan VPA, bugüne kadar 155 sınıfta, 38 bin 880 saat eğitim vererek 1.252 kişiyi ortak perakende kültüründe birleştirdi.

İç eğitmenlerin yanı sıra eğitim firmaları ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden eğitmenlerle yoluna devam eden VPA, 2017’de sınıf sayısını 195’e yükselterek 49 bin 920 saat eğitimle 2 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Haziran ayında ilk ödülünü “Bayi Ağı Satış Gelişim Programı” projesi ile TEGEP’ten alan VPA, aldığı 3 Stevie Ödülü ile başarısını uluslararası çapta da kanıtladı.