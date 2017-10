Volkswagen, elektrikli kamyon üretecek!

Volkswagen kamyon bölümünün direktörü Andreas Renschler, elektrikli kamyon ve otobüs üretimi için 2022'ye kadar 1.7 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını açıkladı. Söz konuusu yatırım aynı zamanda otonom sürüş teknikleri ve bulut bazlı sistemleri de kapsıyor. Büyük şehirlerdeki rehülasyonlar ve denetimler sıkılaştıkça, kamyon ve otobüs üreticileri de rotayı elektrikliye çevirmeye başladı.

Volkswagen'in üreteceği elektrikli kamyonun da 2019 sonuna doğru yollarda olması bekleniyor. Elektrikli kamyonların pazar payının 2025 yılına kadar %5'i geçmesi bekleniyor. Volkswagen'in Alman rakibi Daimler, geçtiğimiz ay düşük menzilli elektrikli kamyonunu New York'ta tüketicilerle buluşturmuştu. 100 km menzili olan araç, dizel versiyonuna göre birkaç ton daha az yük taşıyabiliyor. Öte yandan elektrikli otomobil üreticisi Tesla da elektrikli kamyonlar konusunda çok önemli bir hamleye hazırlanıyor.

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli tırı Tesla Semi, önümüzdeki ay görücüye çıkacak. Henüz aracın menzili ile ilgili resmi bir açıklama olmasa da, 500 km'ye yaklaşabileceği belirtiliyor. Ancak konvansiyonel yakıtlı araçlarda bu menzil 1600 km'ye kadar uzayabiliyor. Araç sektörde bir devrim niteliğinde olsa da ne kadar tutacağını ve dizel araçların yerini alıp alamayacağını zaman gösterecek.