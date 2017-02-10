WhatsApp, aylardır üzerinde çalıştığı özelliği kullanıma sundu

WhatsApp'ın iki adımlı doğrulama özelliği tüm kullanıcılara sunuldu. İki adımlı doğrulama özelliği nasıl etkinleştirilir?

10/02/2017 09:40

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS, Android ve Windows kullanıcıları için iki adımlı doğrulamayı uygulamaya başladığını açıkladı. Uygulamanın bu yeni özelliği kullanmasını sağlamak, her cihazın kullanıcısına kalmış ve bu da, uygulamada oturum açanlara ek bir güvenlik seçeneği ekliyor. 

WhatsApp, bu özellik üzerinde aylardır çalışıyordu ve bu telefonunuzda bu özelliği WhatsApp’ta etkinleştirmek için Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir seçeneklerini seçmeniz gerekiyor. 

İki adımlı doğrulamayı kullanmak için, 6 haneli bir şifre oluşturmanız gerekiyor. 1-2-3-4-5-6 veya 6-5-4-3-2-1 gibi şifreleri kullanmayın. Taşımak zorunda olduğunuz bir kağıt parçasına yazmanız da yeterince güvenli olmayabilir. Parolanızı unutmanız durumunda, e-posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde WhatsApp'a iki adımlı doğrulamayı devre dışı bırakmak için bir e-posta göndermenizi sağlayacak. Eğer, iki adımlı doğrulamayı istemeksizin devre dışı bırakacak bir e-posta aldıysanız, e-postadaki bağlantıyı WhatsApp'daki numaranızı doğrulamaya çalışan birisi olabileceğinden tıklamayın. 

İki adımlı doğrulamayı kullandığınızda, her kullanışınızda telefon numaranız şifre kullanılarak doğrulanır. 

Aşağıda ve sonraki sayfalarda resimli olarak bu özelliği nasıl aktif edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

İki adımlı doğrulama seçeneğine dokunun

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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