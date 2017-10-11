Wikipedia robotları eğitiyor!

İnsanlar için fiil eşleştirmeleri doğal bir şekilde ortaya çıkıyor. Düşünmenize gerek kalmadan telefonunuzun alınabileceğini, açılabileceğini, yere koyulabileceğini, parçalanabileceğini ve hatta sevilebileceğini biliyorsunuz. Ancak telefonunuzu yüzmeniz mümkün değil.

Robotların aynı içgüdüye sahip olmamaları ve bir nesne ile ne yapıp ne yapabileceğinizi bilmiyor olmaları da bu nesneler ile etkileşime geçerken zorlanmaları anlamına geliyor. Bu problem üzerinde çalışan bir ekip, alışageldik yolların dışında bir yöntem kullandı: Wikipedia.

Makalenin ortak yazarı Ben Murdoch'un söylediğine göre Makine öğrenimi araştırmacıları robotları veya yapay zeka ajanlarını yapılandırılmamış ortamlara serbest bıraktıklarında bir çok çılgın şey yapıyorlar.

Nesneler ile ne yapabileceğiniz doğal algısı tamamen kayıp ve masayı yemek için binlerce saat harcayan robotlarla karşılaşıyoruz. Ekip, bu yapay zeka ajanlarını nesneler ile neler yapılabileceği konusunda eğitmek için bir yöntem geliştirmiş durumda ve bu yöntem, açık olarak düzenlenebilen bir fiil eşleştirmeleri ansiklopedisi.

Öğrenimin verimliliğini test etmek için ajanlar, bir oyuncu ve bir ajanın karşılıklı etkileşime geçtiği bir seri yazı tabanlı macera oyunu oynadılar. Bu etkileşimler sırasında bazı durumlar öneriliyor ve karşılık gelen cümleler beklenmekteydi. Belirtilene göre Wikipedia çözümü bilgisayarların performansını 16sının 12'sinde arttırdı.

Bu durumun pratik avantajları ise oldukça geniş bir yelpazeye yayılmakta. Robotların nesneler ile yapılabilecekleri anlamaları sayesinde, bir robota gözlüğümü getir gibi bir cümle kurulması ile beraber robot, sadece gözlüğün gerekli olduğunu değil, işlemin tamamlanabilmesi için normalde ayrı ayrı programlanması gereken şekilde gözlüğün tutulabileceğini, kaldırılabileceğini, taşınabileceğini ve verilebileceğini de anlıyor.