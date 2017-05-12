Windows 10'un çarpıcı yeni yüzünün görüntüleri

Microsoft bu hafta, Fluent Design olarak adlandırılan Windows 10'un tasarım yenileme sürümünü açıkladı. Microsoft'un Fluent Design veya Project Neon kod adlı tasarım yenilemesi, Windows 10 uygulamalarını tamamen değiştirecek ve bunlardan bazılarını görünür hale getirecek. Bu yenilik, mevcut sürümlere kıyasla kesinlikle çarpıcı olacak gibi görünüyor.

Microsoft, bir dizi Windows 10 uygulamasında şimdiye kadar gördüğümüz tipik bulanıklık ve şeffaflık efektlerine ek olarak, Windows 10 Redstone 3 gelişmeleriyle ilgili çalışmalarıyla güncellendi. Microsoft, işletim sisteminde kullanılabilecek yeni görsel efektler ve animasyonlar da hazırlıyor.

Windows Mağazası, rafine bir arayüz elde eden uygulamalardan biri olacak ve her şey önce daha temiz görünüyor. Şirket, Fluent Design ince ayarlar ile modern bir ara yüzeyi vurgulayan bir ekran görüntüsü de dahil olmak üzere, File Explorer'ın yeni bir sürümünü hazırlıyor.

Yeni dosya yöneticisi, Fluent Design ile güncellenen diğer Windows 10 uygulamalarından biri ve en iyi konumlara hızla göz atmak için karanlık bir kenar çubuğu ve odaklanmanın açıkça belirtildiği dosya listesiyle mevcut sürümden tamamen farklı görünüyor. Her şey oldukça temiz görünüyor ve bu tasarıma göre bir fare ve klavye ile kullanım için optimize edilmiş.

Microsoft ayrıca HoloLens'i bu elden geçirmenin önemli bir parçası yapacak, bu yüzden tüm yeni uygulamalar Redmond'un devrimci teknolojisini destekleyecek.

Bir sonraki Windows 10 güncelleştirmesinin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, yeni tasarımın görsellerini inceleyebilirsiniz.