Xbox One X'ten PS4 Pro sahiplerini kıskandıracak özellik!

Microsoft, dünyanın en güçlü konsolu olarak tanıtılan Xbox One X'i Türkiye dahil dünyada 7 Kasım'da satışa sunacak. Konsolun satışa sunulmasına 5 gün kala, Xbox cephesinden mutlu eden bir haber geldi. Bildiğiniz gibi Xbox One X, 4K çözünürlüğü destekliyor ve oyunları native olarak 4K oynatıyor.

Microsoft cephesinden Kevin Gammill; Twitter hesabından Xbox One X'in 1440P çözünülüğünü de destekleyeceğini belirtti. 1440P'nin oyuncular arasında yaygın bir şekilde tercih edildiğini ve 2K monitörlerin fiyat bakımından uygun olduğu için 4K yerine tercih edildiğini göz önünde bulunduran Microsoft, bu haberi bizleri sevindirdi.

Bu açıklamanın ardından Xbox One X'in FrameSync destekli monitörlere de destek verip vermeyeceği merak konusu oldu. Ancak bu konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Xbox One X'in rakibi PS4 Pro'da sadece 1080P ve 4K çıkışları yer alıyor. Yani monitörünüz 2K olsa bile PS4 Pro size Full HD görüntü sunuluyor. Xbox One X'in 2K'yı desteklemesi rakibinin bir adım önünde yer almasını sağlayacaktır.

AAA yapımları 4K 60 FPS'te çalıştıracak olan Xbox One X, 6 Teraflop gücünde grafik birimine, 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli AMD işlemciye, 12 GB GDDR5 RAM'e ve 1 TB depolama birimine sahip.