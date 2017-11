Xbox One X 4K güncellemeleri ile oyuncuları üzecek!

Dünyanın en güçlü konsolunun resmi olarak satışa sunulmasına 3 gün kala, Xbox One X'e gelecek güncellemelerin boyutları şimdiden belli oldu. Bildiğiniz gibi hali hazırdaki Xbox One oyunları güncelleme alarak 4K çözünürlüğe kavuşacak. Ancak bu avantajın çok büyük dezavantajı olacak.

Örneğin; Xbox One oyunu Gears of War 4, Xbox One X'in 4K özelliği için çok yakında güncelleme alacak. Ancak bu güncelleme tam 103 GB boyutunda. Xbox One ve Windows 10'a özel olan Quantum Break'e ise gelecek olan 4K güncellemesi 83 GB boyutunda. Yine Xbox One özel oyunu Halo 5'in ise güncelleme boyutu tam 98 GB olacak.

Oyun büyüklüğünde güncellemelerin bu denli yüksek olacağını zaten tahmin ediyorduk. Geliştiriciler, grafikleri upscale etmek yerine muhtemelen native bir çözünürlük sunmak için kaplama ve dokuları oyunculara 4K olarak indirtecek. Daha kaliteli grafikler için bu güncellemeleri yüklemeniz gerektiğini belirtelim.

1 TB dahili depolama birimine sahip olan Xbox One X kullanıcıları, güncellemelerden dolayı harici hard disk alacak gibi görünüyor.