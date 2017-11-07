Xbox One X'a Olan Destek Muazzam!

Dünyanın en güçlü konsolu olduğu iddia edilen Xbox One X bugün itibariyle piyasaya sürüldü. Microsoft çok şey beklediği konsolun satışlarını tepeye taşımak için elindeki tüm kozları oynamaya hazır.

160'dan fazla oyun Xbox One X'ın sahip olduğu 4K mimarisi ile uyumlu durumda. Üstelik 4K destekli oyunların 70'i gelecek hafta başında resmen kamuoyu ile buluşacak.

Microsoft Xbox One X oyun konsolunun hali hazırda 4K grafik formatı ile desteklediği 50'ye yakın oyun bulunuyor. Bu oyunlar arasında; Forza Motorsport 7, Assassin's Creed Origins ve FIFA 18 gibi "dünyanın en çok satanlar listesinde" ilk ona giren yapımlar mevcut.

Microsoft diğer konsollara oranla yüzde 40'a varan performans artışı vadediyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.