Xiaomi Mi 6 hangi özelliklere sahip olacak?

2017’nin merakla beklenen akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 6 hakkında söylenti ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bir Weibo sızıntısına göre, Xiaomi’nin sıradaki amiral gemisi Mi6 modelinin iki farklı varyantı var. Bunların biri 4GB RAM, 32GB depolama alanı ve bir FullHD ekran içerirken, diğeri 64GB'a kadar depolama kapasitesini artıracak ve etkileyici bir WQHD ekrana sahip olacak.

Aynı sızıntı, önümüzdeki Xiaomi Mi6 modellerinin selefinde olduğu gibi, "Standart", "Premium", "Pro Edition" katmanlı sistemini koruyacağını söylüyor. .Bununla birlikte, bu sefer bu türevlerin RAM değil, farklı ekran çözünürlükleri olacak ve hayal edebileceğiniz gibi farklı fiyatlara sahip olacaklar.