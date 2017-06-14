Xiaomi, patlayan Mi 5 Pro'nun sorumluluğunu kabul etmiyor

Xiaomi, patlayan Mi 5 Pro'nun sorumluluğunu kabul etmedi. İşte nedeni!

14/06/2017 13:05

Muhtemelen herkes, Samsung Note 7'nin geçen yılki batarya skandalını biliyor. Bu patlama fiyaskosu, şirketin telefonlarını geri toplamasına ve büyük zarara uğramasına neden olmuştu. 

Aynı şekilde Xiaomi Mi 5 Pro da bir patlama olayına dahil oldu. Aşağıdaki fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi, cihazın pili patladı ve üç parmağın yanmasına neden oldu.

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Anlatıldığına göre, cihazın sahibi, olayı anlatmak için Xiaomi ile temas kurdu ve telefonun yenilenmesini talep etti. Ancak, Xiaomi herhangi bir sorumluluk kabul etmedi ve her cihazın üretim hattından ayrılmadan önce tamamen test edildiğini ve cihazın resmi mağazasından değil Aliexpress'den satın alındığından beri sertifikalı olmadığını ve sahte olabileceğini iddia etti.

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Cihazı şişen ve ardından alevler içine fırlayan kullanıcı, evin yanması riskinden kaçınmak için pencereden fırlattı. Gördüğünüz gibi resmi Xiaomi sitesinde cihazın orijinal olup olmadığını kontrol ederken sonucun olumlu olduğu görülüyor. 

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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