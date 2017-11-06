Xiaomi satış rakamlarını katlama niyetinde!

Çinli teknoloji devi Xiaomi hali hazırda dünyanın en büyük akıllı aksesuar üreticisi konumunda. Firmanın akıllı bileklikleri, akıllı saatleri ve nice sportif temalı akıllı aksesuarın yok sattığını söyleyebiliriz. Öyle ki Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri bile sektörde Xiaomi'nin arkasında bulunuyor.

Bununla birlikte Xiaomi sadece akıllı aksesuarlar ile yetinmedi. Çinli şirket, 2017 yılında dünya çapında 70 milyon adetten fazla akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

Xiaomi bu değerlerle inanılmaz kar rakamlarına ulaşsa da bununla yetinmeye niyetli değil. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun "70 milyon adetlik" satış rakamlarını doğrularken, yeni yılda 100 milyon adet sınırını aşmaya niyetli olduklarını vurguladı. Çinli firmanın diğer bir amacı da 2018 yılında "Dünyanın en büyük 500 şirketi" arasına girebilmek. Firmanın satış istikrarı bu şekilde devam ederse, hedefine ulaşması pekala mümkün.