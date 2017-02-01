Yapımı 8 yıl süren Mega Man 2.5D oyunu çıktı!

Mega Man 2.5D, 2009 yılında ilk açıklandığında sadece konseptti ancak bir çok iyi yorum alınca ekip konsepti oyuna çevirmeye karar verdi. Oyun o haliyle bile hayranlık uyandıracak bir projeye benziyordu. Geçmişte oyunun geliştirilmesi bi kaç kez durduruldu ancak şimdi oyun tamamlandı ve yayınlandı.

Tam olarak Capcom'un yıllardır üretmesi gereken ve ondan beklenen şey bu tarz bir oyun, ancak şirket en merakla beklenen efsanevi markalarından birini kullanmaya çekiniyor gibi görünüyor. Umarız ileride bu biter ve Capcom harika bir Mega Man oyunu ile gönülleri geri kazanır.

Tutkulu Mega Man hayranlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen oyunda, benzersiz bir iki oyunculu modu ve olaylar hakkında yepyeni bir perspektif sunan bir kamera özelliği bulunuyor. Oyunun indirme boyutu 550 MB gibi küçük bir boyut.

Oyunu buradan indirebilirsiniz. Oyunun tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.