Yeni Assassin's Creed oyununun ilk ekran görüntüsü sızdı!

Ekran görüntüsü Reddit'te gözüktü ve özellikle karakterin sırtında taşıdığı kalkanda bir Assassin logosuna benzer bir logo bulunması söylentileri arttırdı. Bu gerçekten de inandırıcı görünüyor. Hatta oyunun adı bile belli; Assassin's Creed : Empires.

Bununla birlikte, bazı kişiler, bu ekran görüntüsünün geliştirilmekte olan Prince of Persia oyununa ait olabileceği konusunda da yorum yapıyorlar. Yeni Assassin's Creed, Mısır'da geçecek ve bu ekran görüntüsünde piramidin içindeki bir kahraman gibi görünüyor, dolayısıyla inandırıcılık katlanıyor.

Bu gerçek bir sızıntı mı yoksa ayrıntılı bir sahtekarlık mı? Henüz net bir bilgi yok. Ancak böyle bir oyun yapılıyorsa ve yayınlanacak olursa umarız Assassin's Creed oyunlarını eski sadece para kazanmak için yapılmadığı zamanlara geri götürür ve oyun serisinin hayranlarını mutlu eder.