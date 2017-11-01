Yeni iPhone'da çentik olmayabilir!

Apple, iPhone X modelinde yer verdiği TrueDepth ön kameradan dolayı telefonun tasarımında istenmeyen bir görüntünün oluşmasına neden olmuştu. Notch yani çentik olarak bilinen ekranın üst bölümündeki çıktını, söylenene göre 2018 yılında tanıtılacak olan iPhone modellerinde yer almayacak.

Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'te yer alan TrueDepth kameranın Apple'a yük olduğunu bu yüzden telefonun üretiminde sıkıntılar çıktığını belirtti. Ming-Chi Kuo'ya göre 2018 yılında tanıtılacak olan iPhone modelinde TrueDepth kamera telefonun önü yerine arkasında yer alacak.

TrueDepth kameranın ön bölümden alıncak olması Notch'un de ortadan kalkacağı anlamına geliyor. Ancak bu çıkıntının yine olması bekleniyor. Çünkü ahize ve sensörlerin konulacağı bir bölümün olması şart. Apple'ın Face ID ve sensörleri ekrana entegre etmeyi başarması şimdiki teknoloji ile imkansız görünüyor.

Söylentilere göre 2018 yılında 5.28 inç ve 6.46 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip iki farklı modeli tanıtılacak. Bu modeller yine çerçevesiz ekran ile gelecek ancak Notch yerine üst bölümde Note8 modelinde olduğu gibi ince bir çizgi olacak.