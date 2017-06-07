Yeni nesil Samsung Soundbar Türkiye'de

Samsung, sinema ses sistemlerinin kralı olarak tanıtılan Samsung HW-MS650 Sound+ ürününü Türkiye’de satışa çıkardı. Tek bir gövdeyle bütün ses sisteminin işlevini görebilen HW-MS650, ev sinema sistemlerinden beklentiye seviye atlatacak nitelikte bir ses kalitesi sunuyor.
Sound+, harici subwoofer hoparlörüne gerek olmaksızın tek bir gövdeden bütün bir ses sisteminin işlevini görüyor. HW-MS650’nın öne çıkan özelliklerinin başında, küçük boyutuna karşıntek bir üniteden bütün bir odayı doldurabilecek kadar güçlü bir bas sesi verebilmesi geliyor. Maksimum ses kalitesiyle en düşük frekans aralıklarını bile duyabilmeyi sağlarken kirli/bozuk sesi minimuma indiriyor.
Bu premium sound+ cömert bir özellik listesinin yanında, kolay kurulumu, sağlam ve şık gövde tasarımıyla da tüketici ihtiyaçlarına maksimum seviyede yanıt vermeyi hedefliyor. Duvara monte edilebilen hoparlör şık ve ince tasarımıyla monte edildiği alanın maksimum verimlilikte kullanımını sağlıyor.
Harici bir bas sistemi olmaksızın derin ve detaylı bas sesi verebilen HW-MS650, çok hoparlörlü kontrol teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Tiz/yüksek sesli hoparlörünün geniş mesafeli dağılımı sayesinde odadaki herhangi bir yerden de tiz ses, netliğini koruyor.
Cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.599 TL olarak belirlendi.
Sound+ Ses Sistemi Özellikleri
Set Boyutu
1,060 x 76 (78) x 130.5
9 adet entegre hoparlör
Entegre merkezi hoparlör
Gürültü örtme özelliği
Çoklu hoparlör kontrol teknoloisi
Geniş ses kapsamı
HD Audio özelliği
Müzik aktarım hizmeti (Wi-Fi / Bluetooth)
4K Geçiş
Smart Sound Mode, akıllı ses modu
Tek kumanda
Kablosuz Arka Hoparlör Seti (SWA – 9000S) ile uyumlu sistemi ve Kablosuz Audio
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