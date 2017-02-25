Yerli 5G teknolojileri MWC 2017'de!

Dünyanın en büyük mobil teknolojiler etkinliği Mobil Dünya Kongresi, bu yıl “The Next Element” temasıyla, İspanya’nın Barselona kentinde 27 Şubat - 02 Mart 2017 tarihlerinde 12’inci kez gerçekleşecek.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, 5G teknolojileri konusundaki iddiasını bu yıl da Mobil Dünya Kongresi’ne taşıyacak. Dünyanın en büyük mobil teknolojiler etkinliği kapsamında Türk Telekom ve iştiraki Argela, 5G ve 5G’yi etkinleştiren çözümleri başta olmak üzere, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini tüm dünyaya tanıtacak.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk 5G Mükemmeliyet Merkezi’ni açan Argela, 1’inci Hall’deki 1C20 numaralı standında; ProgNET başlığı altında topladığı; ProgRAN, 5G Analitikleri, Yazılım Tanımlı Ağ (SDN), Ağ İşlev Sanallaştırma (NFV) ile sabit ve mobil ağların ortak kullanımını sağlayan Bonding çözümlerini sergileyecek. Argela ayrıca, geliştirdiği teknolojilerin demolarını dünya telekomünikasyon sektörü profesyonelleri ile buluşturacak.

Türk Telekom ve Argela, küresel mobil dünyanın kalbi sayılan Mobil Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen GLOMO 2017 Ödülleri’nde üç proje ile birincilik için dünya devleriyle yarışacak.

Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğü çalışmalar ile Türkiye’nin 5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı olarak uygulama, geliştirme ve bu teknolojileri yurt dışına ihraç etme hedefine katkıda bulunan Argela, MWC 2017 kapsamında düzenlenen Küresel Mobil Ödülleri’nde küresel teknoloji devleri ile yarışacak. GLOMO 2017 Ödülleri’nde ProgRAN çözümü ile ‘4G Teknolojilerinin 5G’ye Evrimleşmesine Üstün Katkı’ kategorisinde finale kalan Argela, bu başarısıyla 5G’ye katkı alanında dünyadaki en iyi 5 şirket arasına ismini yazdırdı.

Türk Telekom tarafından geliştirilen Engelsiz Mesaj Servisi, “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde ödül için yarışacak. Engelsiz mesaj servisi ile işitme ve konuşma engelli bireyler, kamu ve özel sektörden aldıkları hizmetlere SMS ile erişebiliyor ve sorunlarını mobil veya sabit telefonlarından tek mesajla çözebiliyor. Bu sayede, günlük yaşama daha aktif ve engellerini hissetmeden dâhil olabiliyorlar.

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projelerinden olan Sesli Adımlar uygulaması da “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde yarışıyor. Hem işitme hem de görme engellilerin kapalı alanlarda yardıma ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayan Sesli Adımlar uygulaması, operatör bağımsız tüm müşterilerin kullanımına ücretsiz olarak sunulmasıyla da dünyada bir ilke imza atmış durumda.