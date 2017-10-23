Youtube'ta müzik dinlerken telefonu kullanmanın yolu!

YouTube'ta müzik dinlerken başka bir uygulamayı kullanmaya kalkarsanız müzik dinlemeye devam edemiyorsunuz. Maalesef geniş bir müzik arşivini içinde barındırmasına karşın böyle bir sıkıntı söz konusu. Hem Android hem de iOS için artık çözüm var!

iOS için yani iPhone kullanıyorsanız öncelikle kullanmıyor olsanız da Dolphin isimli web tarayıcıyı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Ardından uygulamayı açıp adres çubuğuna YouTube yazıp siteye girin. Sonra da herhangi bir videoyu açıp başka bir uygulama açın. Ses kesildi mi? Durun, daha işlem bitmedi! Daha sonra iPhone ana ekranındayken aşağıdan yukarı doğru ekranda parmağınızı kaydırın ve açılan panelde play butonuna basın. İşte hepsi bu! Artık YouTube'u arka plandayken de kullanabiliyorusunuz.