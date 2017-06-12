Yurtdışı alışverişlerden stopaj alınacak!

Son dönemde ülkemizde yurtdışı alışveriş ile ilgili değişiklikler yapılmış ve yasal sınır olan 75 Euro, 30 Euro'ya düşürülmüştü. Bugün gelen haber ise yurtdışından alışveriş yapanları yine üzecek türden. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'de mükellefiyeti olmayan firmalara vergi getirileceğini açıkladı. Eğer yurtdışından satın alacağınız ürün, Türkiye'de resmi olarak bulunmuyorsa alışverişlerinizden stopaj kesilecek.

Ağbal, “Örneğin; İrlanda’da faaliyet gösteren bir internet sitesi var. Türkiye’de işyeri yok. Türkiye’de yapılan işlemler var. Normalde vergileme hakkı Türkiye’de. Biz de Türkiye’den yurtdışına gidecek paralardan stopaj keseceğiz. Yurtdışındaki kuruluşa ödemeyi yaparken bankaya diyeceğiz” dedi.

Stopaja dikkat çeken Ağbal, “Vergi dairesine kayıtlı olup elektronik ticareti yürüten firmalarımız var. Bu işletmeler bakımından tevkifat yapılması yanlış olur. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Ülkemizde vergi mükellefi olanlardan kesersek zorluk çıkarmış oluruz halbuki biz elektronik ticareti destekliyoruz. Daha çok yurtdışına yapılan satışlarda bir tevkifat çalışması var. Türkiye’de vergi mükellefi olan hiçbir şirkete bunu yapmayacağım” dedi.

Maliye Bakanı Ağbal ayrıca internette yapılan ticaretin takibi için Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 100-200 kişilik yeni bir birim kuracaklarını belirtti. Bu birim, e-ticaretin vergilendirilmesini sağlayacak ve tüm faaliyetleri izleyecek.