ZTE'den 8 GB RAM'li canavar telefon!

Çinli telefon üreticisi ZTE, son dönemde üretmiş olduğu telefonlar ile rakiplerinin biraz gerisinde kalmıştı. ZTE bugün Nubia Z17 modeli ile bomba gibi bir geri dönüş yapmayı başardı. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan Nubia Z17, 8 GB RAM'i ile Android dünyasına yeni bir tat katıyor.

Nubia Z17, gücünü 2.35 GHz hızında çalışan Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. Quick Charge 4.0 teknolojisi ile gelen Nubia Z17, 8 GB RAM'in yanında 128 GB ROM'u ile dikkat çekiyor. Nubia Z17'nin arka bölümünde iki adet kamera yer alıyor. Bu kameralardan biri 23 megapiksel çözünürlüğünde diğeri ise 12 megapiksel çözünürlüğünde.

Nubia Z17'nin önünde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu kamera 80 derecelik geniş açısı ile üstün selfie deneyimi sunuyor.

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile kutusundan çıkan Nubia Z17, IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. 580 dolara satışa sunulacak olan Nubia Z17, 3.200 mAh gibi güçlü bir batarya ile geliyor.