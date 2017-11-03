1Password yeni özellikler ile güncellendi!

Şifre yönetim uygulaması 1Password, Face ID desteği ile güncellendi. 1Password güncellemesi hakkındaki detaylar haberimizde.

03/11/2017 09:00

Başarılı şifre yönetim uygulaması 1Password, söz verdiği gibi bugün yepyeni bir güncelleme aldı. 1Password 7.0 sürümü ile iPhone X'teki Face ID desteği uygulamaya ekleniyor. Böylece iPhone X sahipleri 1Password uygulamasını yüzleri ile açabilecek ve şifrelerini anında formlara ekleyebilecek.

1Password güncellemesi ile ayrıca sık kullandığınız kayıtlı şifrelerinizin bir araya getirildiği favoriler bölümü de ekleniyor. iPad'deki sürükle bırak ve klavye kısayollarını da 7.0 sürümü ile destekleyen 1Password, uygulama genelinde %33'lük bir performans artışı sunuyor.

Güncellemeyle daha sade bir tasarıma sahip olan 1Password için dünyanın en güvenli şifre yönetim uygulaması diyebiliriz. Yüzlerce farklı sitedeki kırılması zor olan şifrelerinizi, tek bir şifre hatta iPhone X sayesinde yüzünüz ile saklamak istiyorsanız; 1Password'ü mutlaka denemelisiniz.

1509688040_1password.jpg

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER