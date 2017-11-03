1Password yeni özellikler ile güncellendi!

Başarılı şifre yönetim uygulaması 1Password, söz verdiği gibi bugün yepyeni bir güncelleme aldı. 1Password 7.0 sürümü ile iPhone X'teki Face ID desteği uygulamaya ekleniyor. Böylece iPhone X sahipleri 1Password uygulamasını yüzleri ile açabilecek ve şifrelerini anında formlara ekleyebilecek.

1Password güncellemesi ile ayrıca sık kullandığınız kayıtlı şifrelerinizin bir araya getirildiği favoriler bölümü de ekleniyor. iPad'deki sürükle bırak ve klavye kısayollarını da 7.0 sürümü ile destekleyen 1Password, uygulama genelinde %33'lük bir performans artışı sunuyor.

Güncellemeyle daha sade bir tasarıma sahip olan 1Password için dünyanın en güvenli şifre yönetim uygulaması diyebiliriz. Yüzlerce farklı sitedeki kırılması zor olan şifrelerinizi, tek bir şifre hatta iPhone X sayesinde yüzünüz ile saklamak istiyorsanız; 1Password'ü mutlaka denemelisiniz.