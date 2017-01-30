2. el iPhone alacaklar yandı!

Apple, iCloud Etkinleştirme Kilidi özelliğini çalıntı iPhone'ların kullanılma ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun bir süredir kullanıyordu. iCloud Etkinleştirme Kilidi olan iPhone modellerini kırmak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden 2. el iPhone alacaklar iCloud Etkinleştirme Kilidi kontrolünü IMEI veya iPhone seri numarası sayesinde önce kontrol ediyor sonra cihazı satın alıyordu.

Apple, sürpriz bir şekilde 2. el iPhone satın alanların sıkça kullandığı iCloud Etkinleştirme Kilidi kontrolünü sağlayan web sitesini kapattı. iCloud Etkinleştirme Kilidi web sayfasına ulaşmak isteyenler 404 hatası alıyor. Bu 404 hatasının geçici olmadığı Apple'ın tamamen bu hizmeti sonlandırdığı kısa bir süre ortaya çıktı.

Peki, şimdi 2. el iPhone almadan önce ne yapmak gerekecek? iCloud Etkinleştirme Kilidi web sayfası artık kullanılmadığından 2. el iPhone satın almadan önce satıcı ile yüz yüze görüşmek, iCloud hesabından çıkılmış ve cihazın Ayarlar bölümünden tüm içerik ve ayarların sıfırlanmış olmasına dikkat etmeniz gerekecek.

Eğer iPhone'u sıfırladığınızda kurulum ekranında iCloud şifresi istenirse, bu iPhone'dan iCloud hesabının tamamen silinmemiş olduğu anlamına geliyor.

2. el iPhone almadan önce; Ayarlar>iCloud>iPhone'umu Bul özelliğini kapatmanız, daha sonra da iCloud hesabından çıkış yapmanızı tavsiye ediyoruz.