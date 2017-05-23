2017 Teknoloji Trendleri belli oldu

Araştırma kuruluşu GfK tarafından dünya genelinde 20 ülkede yapılan mobil ödeme araştırması sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 30’u gerçekleştirmeleri gereken ödemeleri mobil cihazlar aracılığı ile yapmayı tercih ederken, Türkiye’de ise bu oranın dünya ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 45 seviyesinde gerçekleştiği belirlendi.

Yeni trend Mobil Ödeme



Interpress’in aynı araştırmadan derlediği bilgilere göre, mobil ödemenin son dönemlerin trend işlemi olduğu ve kişilerin işlemlerini kolaylıkla yapmasının bu yöntemi tercih etmede büyük rol oynadığı tespit edildi. İnternetin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesi ile yaşamımızın her alanında bir çok yenilik hayata geçerken, GfK tarafından yapılan 2017 Teknoloji Trendleri konulu araştırmaya göre, bu yıl Türkiye’de öne çıkan global teknoloji ürünleri arasında mobil ödeme, akıllı evler, sanal gerçeklik, otonom araçlar ve giyilebilir teknolojilerin öne çıktığı belirlendi.

Sanal gerçeklik, mobil ödeme ve giyilebilir teknoloji

2017 yılında sanal gerçekliğin daha da popüler olacağını ve kullanım alanlarının genişleyeceği belirlenirken, giyilebilir teknoloji olarak belirtilen akıllı saatlerin adet bazında dünya üzerinde yüzde 116 seviyesinde artış göstererek 62 bin adete ulaştığı saptandı. Öte yandan Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan incelemeye göre, mobil ödeme, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknoloji ile ilgili medyada yılbaşından bu yana 17 bin 304 haber çıktığı tespit edildi.