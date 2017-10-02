2017 yılının en büyük oyunu daha bitmeden rekor kırdı!

Mart ayında piyasaya çıkmasından bu yana yaklaşık 13 milyon kopya satan ve yaklaşık 400 milyon dolar kazanan "PlayerUnknown's Battlegrounds", bir gişe rekoru kırdı.

Daha etkileyici olan, oyunun teknik olarak bitmediğidir. Yalnızca "dünyanın en büyük dijital oyun mağazası" olan Steam aracılığı ile "Early Access" başlığı altında kullanılabilir. Bu, milyonlarca kişinin sahip olduğu gibi satın alıp oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Günde herhangi bir noktada, yüz binlerce kişi "Battlegrounds" oyununu oynuyor. 1 milyondan fazla eşzamanlı oyuncu bulunan dünyanın en büyük oyun servisi Steam'in en çok oynanan 1 numaralı oyunu.

Bu muazzam derecede önemli bir metriktir. Steam, 200 milyon aktif kullanıcısı olan en büyük oyun platformudur.

Neden bu kadar çok ilgi gördüğünün basit bir açıklaması var: İnanılmaz derecede iyi bir oyun.

Sadece tuhaf bir isim değil, "PlayerUnknown's Battlegrounds" mükemmel bir konsepte sahip. 100 kişi büyük bir adada, fikirleriyle donanmış ve dağınık bir cephanelikle savaşarak ölümüne savaşıyor. Savaşın sonunda hayatta kalanlar kazanır ve kazanan sadece bir kişi olabilir.

Görüntülerde "Battlegrounds" bir atış oyunu gibi görünüyor. Gerçekte, hayatta kalma ile ilgili bir oyun. Atış sadece hayatta kalmanın bir parçasıdır.