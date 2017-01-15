2017'de tanıtılan 7 çılgın konsept otomobil!

Otomobil üreticileri, gelecekteki üretim modelleri için vizyonlarını sergilemek için bir yol olarak konsept otomobil kullanıyorlar. Bazen, otomobiller yenilikçi olsa da eğlencelidir gelecek için gerçekçi bir örnek sunar. Ancak çoğu zaman, otomobil üreticilerinin sergilediği konsept otomobilleri muhtemelen hiç göremeyecek ve en azından önümüzdeki on yıl içinde görmeniz mümkün olmayacak.

Her iki durumda da, konsept otomobiller, otomobil üreticilerinin geliştirici yanlarına bakmak için eğlenceli bir yol sunuyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu 2017 yılına gireli, şimdiye kadar gördüğümüz en çılgın konsept otomobilleri inceleyebilirsiniz.

1. Fiat Chrysler, bu yıl CES'de binyıllara yönelik yüksek teknoloji ürünü bir konsept otomobil sergiledi. Araba estetik bir bakış açısıyla tamamen göz alıcı görünmüyor. Büyük, hantal ve ağır görünümlü...