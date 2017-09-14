4000mAh pilli Nokia 2 sızdırıldı

Nokia 8 amiral gemisi piyasaya çıktıktan sonra HMD Global artık, daha az iddialı bir akıllı telefonu duyurmaya hazırlanıyor. Görünüşe göre Nokia 2 olarak adlandırılan cihaz, geçtiğimiz ay FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) tarafından açıklanan bazı fotoğraflarda gösterildi. Bu nedenle artık telefona ait ayrıntıların çoğu ortaya çıktı.

FCC tarafından paylaşılan belgelere göre, Nokia 2, bugüne kadar Nokia markalı bir Android telefon içinde gördüğümüz en büyük 4.000 mAh pili içeriyor. Böyle cömert bir pil, tek bir şarjla 2 gün sürebilir.

Nokia 2, 720 x 1280 piksele sahip 5 inç ekran ve bir Qualcomm Snapdragon 212 işlemci ile gelecek. Tıpkı bu yıl tanıtılan diğer dört Nokia akıllı telefonu gibi, Nokia 2 de Android Nougat işletim sistemi ile çalışacak.

Şimdilik, Nokia 2'nin ne zaman duyurulacağı ve ne nerede satılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Sonraki sayfalarda telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.