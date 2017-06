Acer’ın sıvı soğutmalı 2'si 1 arada bilgisayarı Türkiye’de!

Acer LiquidLoop soğutma sistemi sayesinde yüksek seviyede mobilite ve mükemmel performans sunan; zarif ama güçlü olmasının yanında ultra ince ve esnek bir dizüstü bilgisayar-tablet hibrid tasarımla kullanıcıların daha fazlasını başarmalarına yardımcı olan, Windows 10 işletim sistemli 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı Swith Alpha 12 Türkiye’de!

Yeni Switch Alpha 12 sektördeki ilk 6. nesil Intel Core i7, Core i5 veya Core i3 işlemci kullanan fansız 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar. 270 milyondan fazla aktif cihazla, Windows tarihinin en hızlı çıkışını yapan Windows 10'dan yararlanır.

LiquidLoop Soğutma Sessiz Çalışma Sağlar; Performans ve Güvenilirliği Arttırır

Acer Switch Alpha 12 toplantılar, paylaşımlı ofisler, sınıflar ve kütüphaneler gibi sessiz çalışmanın gerekli olduğu yerler için idealdir. Sessiz LiquidLoop soğutma sistemi Switch Alpha 12'yi sabit bir sıcaklıkta tutar ve fan gürültüsü olmadan verimli bir şekilde çalışır. Cihaz, sektördeki ilk fansız bir tasarıma sahip, 6. nesil Intel Core işlemciler kullanan 2'si 1 arada cihazdır; bu kombinasyon sistemin mükemmel performansına ve tüm gün süren 8 saatlik pil ömrüne doğrudan katkıda bulunur.

LiquidLoop soğutma sistemi ayrıca gelişmiş güvenilirlik sağlar; fan olmadığı için Switch Alpha 12 hava akımı sorunları ve toz birikimi tarafından zarar görebileceği bir havalandırmaya ihtiyaç duymaz.

Çok Yönlü 2'si 1 Arada Tasarım

Bir Acer Active Pen, çok yönlü destek çubuğu ve takılıp çıkarılabilir klavye donanımlarına sahip olan Switch Alpha 12 hemen hemen her yerde Windows 10 sistemli bir dizüstü bilgisayar ve eksiksiz bilgisayar fonksiyonlarına sahip bir tablet gibi Continuum'u kullanabilir . İki klavye seçeneği mevcuttur: standart ve loş ışıklı ortamlarda gelişmiş verimlilik için arkadan aydınlatmalı model. Dengeli U-biçimli destek çubuğu, müşteriler ekrana dokunduklarında veya yazı yazdıklarında ekranı dik tutmak için kaymaz bir tasarıma sahiptir. 165 dereceye kadar her açıya kolay bir şekilde ayarlanan çubuk, Switch Alpha 12'nin bir masanın veya kucağın üzerinde veya bir uçakta konforlu bir şekilde kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca, denge çubuğu sık sık açı değişimlerinin üstesinden gelebilecek sağlam menteşelere sahiptir.

Switch Alpha 12 zarif ve modern bir alüminyum kasaya sahiptir. İnce fırçalanmış doku tasarımı tamamlarken, taşınma sırasında cihaz konforunu arttırır.

Switch Alpha 12’nin tam boy klavyesi geniş aralıklı tuşlarıyla son derece ince ve hafiftir. Yalnızca 5.85 mm kalınlığında olan klavye, yazı yazarken konfor ve verimliliği garanti etmek için 1.4 mm hareket alanına sahiptir. Geniş izleme paneli yumuşak ve hassas bir deneyim sunmak için Windows 10 hareketlerini destekleyen Precision Touchpad ile pratik ve sezgisel bir gezinme deneyimi sağlar. Klavye güvenli ve bağlanması kolay bir manyetik menteşe ile bağlanır ve müşterinin tercihine göre ergonomik bir açıya ayarlanabilir. Tabletin üzerine kapatıldığında ise, klavye ekranı korur ve kolay taşınabilirlik sağlar.

Kullanıcılar ayrıca ekran üzerinde 10 noktalı dokunmatik kontrollerin keyfini çıkarabilir ve daha sezgisel bir yazı ve çizim deneyimi için opsiyonel Acer Active Pen'i kullanabilirler. Acer Active Pen akıcı ve hassas bir deneyim için gecikmeleri minimuma indiren yüksek bir raporlama oranına, avuç içini göz ardı etme ve 256 seviyeli basınç hassaslığı özelliklerine sahiptir.

Göz Alıcı Ekran

Switch Alpha 12 hareket halindeyken içerik oluşturan, düzenleyen ve keyfini çıkaran herkes için ideal boyut olan canlı bir 12 inç dokunmatik ekrana sahiptir. IPS teknolojisi(5), etkileyici 2160 x 1440 çözünürlük ve Intel HD Graphics 520 desteği ile müşteriler ekrandaki parlak renkler ve canlı detaylardan keyif alacaklardır. Görüntülü konuşmalar ve anıların yakalanmasında başarılı olan Switch Alpha 12’nin web kamerası 1080p Full HD ses ve video kaydı yapabilir. Ayrıca, Acer TrueHarmony yüksek performanslı ses sistemi bu olağanüstü ekranı tamamlamak için zengin ve sarmal bir ses deneyimi sunan iki ön hoparlöre sahiptir.

Profesyoneller İçin İdeal; Opsiyonel Bağlantı Birimi

Evde ve okulda kullanım için harika bir 2'si 1 arada bilgisayar olmanın yanı sıra, Switch Alpha 12 Acer’ın kurumsal müşterilerinin de beğenisine sunulacaktır. Performansının, çok yönlü tasarımının ve özelliklerinin kombinasyonu işletmelerin ve kurumsal müşterilerin işlerinin her yönünü idare edebilmelerine izin verir. Özel girişler için geleneksel bir dizüstü bilgisayar, sunumlar için bir ekran ve opsiyonel kalemiyle fikirleri not almak ve taslaklar çizmek için bir tablet olarak kullanılabilir. Ayrıca, ticari modeller her ortamda güvenli bilgi işlem kullanımını garanti etmek için entegre Güvenilir Platform Modülleri (TPM) ile gelir ve standart Windows 10 Pro ile teslim edilirler.

Acer, Switch Alpha 12'nin kabiliyetlerini arttırmak için opsiyonel bağlantı birimleri sunmaktadır. Müşteriler Switch Alpha 12'lerini Acer USB-Type-C bağlantı birimine takarak güçlü bir çalışma istasyonuna kolayca dönüştürebilirler. Bu pratik ve kompakt bağlantı birimi yüksek hızlı video, ses ve veri aktarımına izin verirken, birden çok ekrana ve diğer cihazlara aynı anda anında bağlantı sağlayarak çalışma alanını düzenli kalmasını sağlar. Aynı zamanda DisplayPort, HDMI, iki USB 3.

Type-C bağlantı noktası ve üç USB Type-A bağlantı noktası dahil olmak üzere kurumsal kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bağlantılara ve bunun yanında mikrofon için bir ses girişi ve hoparlörler için bir ses çıkışına sahiptir.

Opsiyonel Acer ProDock kablosuz özelliği birçok müşteriyi 60GHz bandı üzerinden 802.11ad kablosuz 4.6Gbps veri aktarımı ile destekleyebilir. Ayrıca hem 802.11ac hem de 802.11ad erişimini destekler ve DisplayPort, HDMI, VGA ve USB dahil olmak üzere birçok bağlantı noktası desteğine sahiptir.

İnce ve Hafif Tasarım Tüm Yeni Teknolojileri İçinde barındırıyor

Acer Switch Alpha 12 tablet ve klavye takılıyken yalnızca 292.1 (G) x 201.4 (D) x 15.85 (Y) mm boyutları ve 1250 gram ağırlığıyla son derece ince ve hafiftir. Tablet tek başına yalnızca 9.5 mm (0.37 inç) boyunda ve 900 gram (1.98 pound) ağırlığındadır.

Switch Alpha 12, 128GB, 256GB veya 512GB SSD ile bol bol depolama alanı alanı sağlar ve MicroSDXC yuvasındaki ek dosyalara erişebilir. Cihaz 4GB veya 8GB of LPDDR3 SDRAM ile birlikte sunulacaktır.(3)Bağlı yan donanımlardan 5Gbps'e kadar hızlı veri aktarımı ve video paylaşımının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için ince ve çift yönlü bir USB 3.1 Type-C bağlantı noktasına sahiptir. Switch Alpha 12 aynı zamanda Bluetooth 4.0 aracılığıyla yan donanımlara bağlanabilir.

Switch Alpha 12'deki hızlı iki bantlı 2x2 MU-MIMO 802.11ac/a/b/g/n Wi-Fi, 802.11n'ye oranla üç kata kadar daha hızlı kablosuz bağlantıyla müşterileri bağlantıda ve iletişim halinde tutar.

Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik

Acer Switch Alpha 12 Türkiye’de 2299TL’den başlayan fiyatlarla temin edilebilir.