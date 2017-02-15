Amazon'dan yeni hizmet!

Amazon Chime ile müşteriler yüksek ses ve görüntü kalitesine sahip toplantıları tek bir tuşla başlatabiliyor, toplantılara ister sunucu ister katılmcı rolüyle katılabiliyor, chat yapabiliyor, içerik ve ekran paylaşımı gerçekleştirebiliyorlar.

Müşteriler bu işlemleri tamamen bütünsel ve senkronize bir platform üzerinden masaüstü, iOS ve Android cihazlardan gerçekleştirebiliyorlar.

Amazon Chime zahmetsiz şekilde toplantı yapmaya imkan vererek kullanıcıların her yerde verimli çalışmasını sağlıyor. Sürekli yönetim ve bakım ücretleri olmadığından Amazon Chime, çalışanlarının zevkle kullanacağı bir toplantı çözümü arayan kurumlar için çok uygun bir seçenek.

Toplantılarda katılımcıların, aynı binayı paylaşmak şöyle dursun, çoğu zaman aynı şehirde bile olmadığı günümüz dünyasında, bütünsel iletişim çözümleri önem kazanıyor. Bütünsel iletişimin en sık karşımıza çıkan şeklinin toplantılar olduğu söylenebilir; ancak toplantılar için sunulan çözümler genelde tatmin edici olmuyor.

Sistemler takılıp donuyor, görüntü kalitesiz ve de sıkça kesiliyor, ses kalitesi düşük olduğu gibi arka fonda sıkça uğultu duyuluyor ve buna kimin sebep olduğu da anlaşılmıyor. Toplantılara katılmak için uzun PIN kodları girmek gerekiyor ve bu çözümlerin mobil aplikasyonları da ikinci sınıf uygulamalardan ibaret. İlave olarak pek çok toplantı çözümü tek bir alanda başarılı olduğundan, kullanıcılar bu araçlar arasında devamlı geçiş yapmak zorunda kalıyorlar ve hiçbir araç sorunlarını tam olarak çözmüyor.

Amazon Chime, toplantılar konusunda karşılaşılan bu sorunlara çok yüksek kaliteli video, ses, chat ve ekran paylaşımı sayesinde son veriyor. Amazon Chime toplantı başlayınca bütün katılmcıları aradığından, toplantıya katılmak için aplikasyondaki tek bir tuşa basmak yeterli; PIN kodu girmeye gerek yok. Arama esnasında gürültü veya uğultu duyulduğunda buna kimin sebep olduğunu anlamak veya kimin aktif şekilde konferansta bulunduğunu, veya sistemden çıktığını, bilmek artık çok kolay.