AMD Ryzen 7 işlemciler Türkiye'de ön siparişe sunuldu

AMD, geçtiğimiz aylarda Intel'in işlemci sektöründeki liderliğine son vermek adına karşımıza AMD Ryzen 7 işlemciler ile çıkmıştı. Intel'in Core i7-6900K işlemcisinden bile daha hızlı olan AMD Ryzen 7 için geçtiğimiz gün yurtdışı fiyatları açıklanmıştı. Bugün ise AMD Ryzen 7'nin Türkiye fiyatı belli oldu ve ön siparişe sunuldu.

AMD Ryzen 7'nin üç farklı modeli bulunuyor. Bu modeller frekans hızlarına göre farklılık gösteriyor. AMD Ryzen 7 1800X fiyatı 2.247 TL, AMD Ryzen 7 1700 + Wraith Soğutucu 1.474 TL ve AMD Ryzen 7 1700X fiyatı ise 1.779 TL olarak belirlendi.

AMD Ryzen işlemciler bazı yeni özellikler ile geliyor. Bunlar;

Neural Net Prediction özelliği ile makine temelli öğrenme sayesinde işlemci daha hızlı çalışıyor.

Smart Prefetch özelliği ile komut setleri işlem için önceden hazırlanıyor.

Pure Power özelliği ile çekirdekler performans için uygulamalara göre anlık frekans değiştiriyor.

Precision Boost özelliği ile düşük frekansta çalışacak uygulama bile hızlandırılıp maksimum seviyede çalıştırılabiliyor.

Extended Frequency Range özelliği ile ise sisteminin sıvı soğutma mı yoksa stok soğutma sistemine mi sahip olduğunu ayırt ediyor ve işlemciyi frekans hızına göre bu soğutma sistemlerden birini seçerek soğutuyor.