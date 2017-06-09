Amiral gemisi katili OnePlus 5'in özellikleri testlerde ortaya çıktı

20 Haziran’da resmen ilan edilecek olan OnePlus hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce şirket tarafından resmi görseli yayınlanan OnePlus 5’in şimdi de Geekbench testi sızdırıldı. Bu test sayesinde telefonun özellikleri de ortaya çıktı.

Amazon Hindistan'da bulunan OnePlus 5 sayfasında keşfedilen kaynak kodu, telefonun sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 540 GPU içeren Snapdragon 835 yongaseti ile güçlendirileceğini gösteriyor. Kaynak kodu, kullanıcıların bir etkin uygulamadan diğerine geçiş yaparken daha düzgün çoklu görev için 8GB RAM’in amiral gemisi katilinin en yeni sürümünde yer aldığını ortaya koydu.



Bugün ise Geekbench'te keşfedilen telefonun beklenen tüm özellikleri bu testte keşfedildi. Evet, yukarıda bahsedilen Snapdragon 835 yonga seti ve 8GB RAM bu listede yer aldı. Telefon, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çalışacak.



OnePlus 5 testte tek çekirdeklide 1917 ve çok çekirdeklide 6562 puan aldı ve HTC U11 (1912 tek çekirdekli ve 6137 çok çekirdekli puanlar) ile benzer bir Geekbench puanı elde etti . Her iki telefon da, Qualcomm'un en yeni işlemcisi tarafından desteklendiğinden, bu durum şaşırtıcı değil. 3300mAh'lik bir pilin OnePlus 5'de olduğu söyleniyor ve arka taraftaki çift ​​kamera ayarı tek renkli fotoğraflarla çekilen bir sensör içeriyor. Bu, daha keskin ve daha ayrıntılı fotoğraflar çekmesini sağlayacak.