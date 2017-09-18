Android telefonunuzu iPhone X'e dönüştürün!

Reddit'te damianpiwowarski adıyla yer alan bir geliştirici, iPhone X ve üst orta ekranının kesilmesinden esinlenerek herhangi bir akıllı telefonu iPhone X'e çeviren bir uygulama yaptı. Geliştirici, uygulamayı kullanmak için Android Lollipop 5 ve üstü sürümlerin gerektiğini söylüyor.

Akıllı telefon ticaretindeki güncel eğilimler telefonların daha az çerçeveli olması konusunda bir yol izliyor. Fakat kameralar gibi gerekli şeylerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kamera gibi olmazsa olmaz özellikler kaldırılamayacağı için, üreticiler, telefonlarını daha ince çerçeve ile sunmak için ilginç yöntemler uyguluyor. Tıpkı iPhone X ve Essential Phone’da olduğu gibi.

Ücretsiz olan uygulamayı kurduktan sonra Android hayranları için Essential'ın PH-1 telefonuna çevirme seçeneği de var (ayrıca daha küçük, ancak daha görünür bir kesim var) ve kullanıcılar bağışta bulunabilirler. Buna göre Geliştirici, uygulamadan reklam kaldırmak için ücret talep etmiyor.

Bununla birlikte, uygulamanın Play Store sayfasında belirtilen bir uyarı da, "Bu uygulama, potansiyel olarak ışığa duyarlı epilepsili kişiler için nöbetleri tetikleyebilir.” Denildi. Bu açıklama, iPhone X veya Essential modunda telefonunuzu ayarladığınızda elde ettiğiniz gösterişli renkli görüntüler ile ilgilidir. Smartphone upgradeder 2017 adlı uygulama, 18 kez indirildi ve genel bir 4.8 yıldız reytingine sahip.