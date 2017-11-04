Android’in burger emojisi yemek oldu!

Android 8.0 Nougat ile Android'in burger emojisi, dünya standartlarının tersinde bir tasarıma sahip olması ile büyük tepki çekmişti. Android'in burger emojisinde peynirin ortada yerine en altta yer alması sosyal medyada tepki çekmiş, hatta Google CEO'su Sundar Pichai bu durumu düzelteceğine yönelik espirili bir Tweet atmıştı.

Bugün ise bu garip tasarımlı burger için bir ilginç haber daha geldi. Google, çalışanlarının yemek menüsüne Android'in burger emojisini ekledi. Seattle’daki Google ofisinde çalışanları öğle yemeğinde burgerin verildiğini ancak peynirin aynı Android'de olduğu gibi burgerin en altında olduğuna ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Google'ın emojide yaptığı bu hatayı bu şekilde gündeme getirmesi, şirketin bu konuya esprili bir şekilde yaklaştığını bizlere gösteriyor. Muhtemelen burger emojisi Android 8.1 Nougat ile sessiz sedasız düzeltilecek ve peynir, burgerin ortasında yer alacak.