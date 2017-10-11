AOL Instant Messenger tarihe karışıyor!

AOL Instant Messenger'in hala tamamen ortadan kalkmamış olması bir çoğumuza oldukça şaşırtıcı gelecektir. AOL ve Yahoo'nun ana şirketi Oath nihayet AOL Instant Messenger'in ömrünü tamamladığı kararını aldı. Yani 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren, hala AOL Instant Messenger kullanıyorsanız modern mesajlaşma uygulamalarından birine geçmeyi isteyebilirsiniz.

AOL Instant Messenger, 90'larda teknoloji ile arası iyi olanların tanıdık olduğu bir isim. AOL Instant Messenger hayatına American Online'a entegre bir yazışma uygulaması olarak başladı. 1997'de ise AOL Instant Messenger, bağımsız olarak yayınladı. 20 yıl ilerleyip günümüze geldiğimizde, Oath, AOL Instant Messenger'ı kapatma kararı aldı. AOL Instant Messenger 15 Aralık'ta hizmetini durduruyor.

Yüzlerce AOL Instant Messenger kullanıcısı, kapanma tarihi geldiğinde sayısız seçenekten oluşan modern mesajlaşma uygulamaları arasında dolaşmaya başlayacak. Facebook Messenger, WhatsApp, Google Hangouts, Telegram ve Skype en popüler mesajlaşma uygulamaları, ve her birinin hem masaüstü hem de mobil sürümleri bulunuyor.