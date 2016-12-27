Apple, yapay zeka hakkında makale yayınladı!

Apple, tam olarak yapay zeka araştırmalarıyla ilişkilendirilen bir şirket değil, elbette bu konuda bazı çalışmaları var. Sonuçta, Siri ve kamera uygulamalarında bazı akıllı nesne tanıma özellikleri var. Bunun hakkında pek fazla şey duymamanızın sebebi ise Apple'ın yıllardır AI topluluğu tarafından eleştirilen AI AR-GE'yle ilgili çoğunlukla gizli kalmasıdır. Bu, Apple AI araştırmalarını ilk yayınlamaya başlamaya karar verdiğinde değişti; bunlardan birincisi bugün ortaya çıktı.

Şu anda, yöntemlerin iki uç noktasını temsil eden iki yöntem bulunmakta. Biri, bilgisayarlarımızın resimleri tanıması. Kesinlikle ideal olsa da, doğruyu bulmak zor. AI için en kolay yol sentetik görüntülerin, AI öğrenimi için hazırlanıp, etiketlenmiş ve açıklamalar eklenmiş görüntülerin kullanılmasıdır. Bu yöntemin dezavantajı, gerçek dünya görüntüleriyle karşı karşıya kaldıklarında, AI bozulabiliyor.

Microsoft'un çözümü, Simulated + Unsupervised öğrenme yönteminin bir modifikasyonu. Özetle, sentetik bir imgenin gerçekçiliğini başka bir AI'ın gerçek şeyle ayırt edemeyeceği noktaya getirmek için bir AI'ı eğiten bir taktik kullanır. Apple'ın AI'ı, çığır açıcı olmayabilir, ancak kesinlikle AI topluluğunun ilgisini çekecek, ancak şirket yönünden önemli bir değişikliği temsil ediyor.