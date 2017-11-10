Apple Clips 2.0 çıktı!

Apple, iPhone 7 ile birlikte Clips adını verdiği uygulamasını duyurmuştu. Popüler kültüre uyum sağlayan Apple, Clips uygulaması ile kullanıcılarına emoji, sticker ve yazılar ile fotoğraf ve videolar düzenlemesini sağlıyordu. Uzun süredir hata düzeltmeleri haricinde güncelleme almayan Clips, bugün güncellenerek 2.0 sürümüne kavuştu.

App Store'da ücretsiz olarak sunulan Clips 2.0 sürümü, iOS 11.1 ve üzeri sistemlerde çalışıyor. Star Wars, Disney ve Pixar filmlerinin stickerlarını de barındıran Clips uygulamasına gelen yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bazı özelliklerin sadece iPhone X'e has olduğunu belirtelim.

Yeniden tasarlanmış arayüz

• Yeni Efektler tarayıcısında filtreler, etiketler, çıkartmalar ve emojiler arasında kolayca dolaşın

• Her an hızlıca resim çekebilmeniz için ana çekim ekranında fotoğraf düğmesi görünür

• Filtreleri uygulamadan önce videolarınızda ve fotoğraflarınızda nasıl göründüklerini görmek için herhangi bir filtreye dokunun

• Tam ekran tarayıcılar fotoğraf arşivinizin ve posterlerinizin daha fazlasını görmenize izin verir

• Etiketli düğmeler; Canlı Başlıklar’ı düzenlemeyi, filtre eklemeyi veya değiştirmeyi, kısaltmayı, sessize almayı ve silmeyi kolaylaştırır

• iPhone X Super Retina ekran için güncellendi

iPhone X’da Selfie Sahneleri

• iPhone X’da arka planı silip sizi hareketli 360 derece sahnelere yerleştirmek için TrueDepth kamera’yı kullanır

• Genişleyen manzaralar, soyut sanat veya uzay boşluğu dahil olmak üzere düzinelerce sahne arasından seçin

• Kendinizi Yıldız Savaşları: Son Jedi’deki Milenyum Şahini’ne veya Mega-Destroyer’a ışınlayın

• Her sahne, görüntünüzü dönüştürüp sizi sahnenin bir parçası yapacak şekilde sahneyle eşleşen bir selfie filtresine sahiptir

Yeni çıkartmalar ve posterler

• Darth Vader, R2-D2 ve daha fazlasını içeren çıkartmalar ile videolarınıza Yıldız Savaşları karakterlerini ekleyin

• Bir düzineden fazla Yıldız Savaşları ve Mickey ve Arkadaşları içerikli poster de dahil olmak üzere 20 yeni hareketli posterle eğlenceli başlıklar yaratın

• Apple tarafından tasarlanmış 16 canlı ve retro çıkartma arasından seçin

Yeni efektler ve filtreler

• Görüntüleri siz kaydederken gerçek zamana dönüştürmek için ileri düzey stil transfer teknolojisi kullanan dört yeni sanatsal efekt -Sulu Boya, Kara Kalem, Boz Rengi ve İndigo- arasından seçin*

• Kamera uygulamasından seçilmiş filtrelerle videolarınıza ve fotoğraflarınıza sıcaklık, etki veya drama ekleyin

• Kaydederken efekt ve filtre ekleyin veya onları arşivinizdeki fotoğraflara ve videolara uygulayın

iCloud desteği

• Tüm Clips videolarınızı tüm iOS aygıtlarında görüntülemek ve düzenlemek için iCloud’u kullanın

• Bir videoya iPhone’unuzda başlayın ve onu iPad’inizde bitirin

• Dersliklerde, Paylaşılan iPad desteği

Ek Özellikler

• Fotoğraf çekin; çıkartma, filtre, emoji ekleyin; bir video yaratmak zorunda kalmadan resminizi paylaşın

• Aygıtınızın dilini değiştirmeden düzinelerce farklı dilde Canlı Başlıklar kaydedin

• Eller serbest modunda sürekli kayıt için Kayıt düğmesini yukarı kaydırın

• Var olan klipleri bir videoda yeniden kullanmak için onları kopyalayıp yapıştırın

• Yeni Efektler tarayıcısındaki tam emoji takımını tarayın ve emoji seçin

• Fotoğraflarınızda ve videolarınızda hızlıca konumlandırmak için Efektler tarayıcısından çıkartmalar, etiketler ve emojiler sürükleyip bırakın

• Posterler şimdi daha kolay tarama için kategorilere ayrıldı

• DIIV, Elohim, Cherry Glazerr ve Mark Mothersbaugh gibi indie sanatçılardan 21 yeni telifsiz film müziği arasından seçin

• iPhone’da Ana ekrandan hızlıca yeni video yaratmak için Clips uygulamasında 3D Touch’ı kullanın