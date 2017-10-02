Apple, gizliliğinize ne kadar önem veriyor?

Gizlilik politikaları ile kullanıcılarının her zaman güvenini kazanan Apple, bugün web sitesinde yer alan gizlilik bölümünü baştan aşağıya yeniledi. Apple, yenilemiş olduğu bu gizlilik bölümünde, kullanıcılarının verilerini nasıl koruduğunu gözler önüne seriyor.

Rakibi Google'a göre kıyaslanamayacak güvenlik sunan Apple, kişisel verilerinizi sadece cihazınızda saklayarak kimseyle paylaşmıyor. Ayrıca sizin alışkanlıklarınıza göre gelişen kullanım deneyimi, Apple ile paylaşılmıyor ve kaydı tutulan alışkanlıklar yine cihazınızda kalıyor.

Google cephesinde ise; yapmış olduğunuz tüm hareketler Google'ın bulut sistemlerinde depolanıyor ve Google bunlara erişebiliyor. Hatta Android 5.0 Lollipop etkinliğinde Google ayan beyan Android cihazlar ile bugüne kadar şu kadar fotoğraf çekildi deyip, sizin telefondan çektiğiniz fotoğrafları bile takip ettiğini resmen açıklamıştı.

Apple'ın bir adım önde yer almasını sağlayan ve resmi web sitesinde yer alan gizlilik adımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aygıtınıza sadece siz ulaşabilirsiniz

Aygıtlarınızı altı haneli bir parolayla kolayca koruyabilirsiniz. Bir milyon kombinasyonu olan bu parolayı kırmak çok zor. İsterseniz kişisel aygıtlardaki en gelişmiş teknoloji olan Touch ID’yi kullanarak iPhone veya iPad’inizin kilidini sadece parmak izinizle hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Güvenliği daha da sıkılaştırmak istiyorsanız, istediğiniz kadar karmaşık olabilecek alfasayısal bir parola oluşturabilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz size özel, başkalarına değil

Fotoğraf çekmek, Siri’ye soru sormak veya yol tarifi almak gibi işlemler yaparken, Apple’ın kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine veya diğer kurumlara satmak amacıyla toplamadığından emin olabilirsiniz.

Özellikleriniz gelişirken, bilgileriniz gizli kalır

Size daha iyi deneyimler sunmak amacıyla verilerden yararlanmamız gerektiğinde, bunu gizliliğinizden ödün vermeden yapmak için büyük çaba gösteriyoruz. Verilerinizi karıştırıp başkalarına ait milyonlarca veriyle birleştirdiğimiz Ayrımsal Gizlilik tekniğini bu alanda ilk kez kullanıyor olmamız, bu çabaya örnek olarak gösterilebilir. Bu çerçevede, kimliğinizi ortaya çıkarabilecek özel verileri değil, genel örüntüleri görüyoruz. Bu örüntüler sayesinde en popüler emoji, en iyi QuickType önerileri ve Safari’de enerji tüketim oranları gibi bilgileri ortaya çıkarabiliyoruz.

Saklasanız da gönderseniz de bilgileriniz daima güvende

Arkadaşınıza gönderdiğiniz bir iMessage’a veya yaptığınız bir FaceTime görüşmesine ait veriler gizliliğinizin korunması için şifreleniyor. Aynısı, aygıtınızda tuttuğunuz kişisel bilgiler için de geçerli. Örneğin, Touch ID’nizi tanımak için kullanılan veriler, aygıtınızdaki bir Secure Enclave alanında korunan ve iOS veya diğer uygulamaların erişemediği bir matematiksel imgeye dönüştürülüyor. Bu imge Apple sunucularında saklanmıyor veya iCloud’da yedeklenmiyor.

Sizin uygulamalarınız, sizin kurallarınız

Uygulama geliştiricilerinin, gizliliğinizi korumak amacıyla oluşturulmuş katı yönergeleri kabul etmelerini şart koşuyoruz. Bir uygulamanın söz konusu yönergeleri ihlal ettiğini öğrendiğimizde, uygulamanın geliştiricisi sorunu gidermek zorunda.

Aksi takdirde uygulama App Store’dan çıkarılıyor. Aygıtınıza yüklediğiniz bir uygulama, fotoğraflar veya kişiler gibi kişisel bilgilerinize erişmek isterse, öncelikle buna izin verip vermediğiniz soruluyor.

Bu izinleri istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz.

Kaynak | Apple