Apple, bir ürününün daha üretimini durdurdu!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde gerçeklkeştirdiği lansmanının en dikkat çeken ürünü kuşkusuz iPhone'un onuncu yılına özel geliştirilen iPhone X oldu. iPhone X ve iPhone 8 ailesi ile bizleri selamlayan Apple, lansman sonrası kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışını durdurmuştu. Apple'ın satışını durdurduğu ürünler karavanına yeni bir cihaz daha eklendi.

Apple geçen yıl tanıttığı Apple Watch Series 2 akıllı saat modellerinin üretimini durdurdu. Bunun nedeni kuşkusuz Apple'ın yeni Apple Watch 3'ü tanıtmış olması. Peki Apple Watch 3 ile kullanıcıları hangi özellikler sunuluyor?

Tanıtım öncesi Apple Watch'un geçtiğimiz yıl %50 büyüdüğüne dikkat çekilirken, böylece Rolex'i geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğine belirtildi. Apple Watch Series 3, 19 Eylül'den itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

Kullanıcılar, artık telefonları yanında olmadan da akıllı saatlerinden arama, internet kullanımı gibi özellikleri de kullanabilecek. Saatte kullanılan sim kartın numarası, iPhone ile aynı olacak. Wi-Fi'ın %85 daha hızlı olduğu saatte, şarj ömrü %50 daha fazla olacak.

Saatte fazla büyük olduğu gerekçesiyle nanoSIM yerine eSIM adı verilen bir teknoloji kullanıldı. Apple Watch Series 3, 329 dolara satışa sunulacak. SIM kartın yer aldığı model ise 399 dolarlık etikete sahip olacak.