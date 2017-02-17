Apple TV (5. nesil) için ilk bilgiler geldi

Apple, 2015 yılının sonlarına doğru karşımıza görüntü teknolojilerinden yoksun Apple TV (4. nesil) modeli ile çıkmıştı. 4K ve HDR'ın yaygınlaşmasına rağmen maksimum 1080P çözünürlük sunan ve HDR desteği olmayan Apple TV (4. nesil), işlemcisi ve Siri özellikleri ile bu eksiklerini kapatmaya çalışmıştı.

Eleştirmenler tarafından görüntü konusunda sunduğu çağdışı özelliklerden dolayı topa tutulan Apple TV için Apple'ın düğmeye bastığı öğrenildi. Apple'ın 5 Haziran tarihinde düzenleyeceği WWDC 17 etkinliğinde 5. nesil Apple TV modelini tanıtacağı söyleniyor. Peki, 5. nesil Apple TV ne gibi özellikler sunacak?

5. nesil Apple TV'nin 4K çözünürlüğü ve HDR özelliğini destekleyeceği söyleniyor. Bunun yanında 5. nesil Apple TV'de Apple A10 yonga setinin de yer alması bekleniyor. Apple'ın, üzerinde çalıştığı bir başka proje olan TV yayınlarını canlı olarak internetten stream etme özelliğini 5. nesil Apple TV ile sunabileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.