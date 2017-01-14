Apple TV artık daha büyük uygulamaları destekleyecek!

Apple, Perşembe günü yayınladığı bir yazıda, Artan veri boyutuyla geliştiriciler, gönderimlerinde daha fazla medya içerebilir ve kurulum sonrasında eksiksiz bir zengin kullanıcı deneyimi sağlayabilir dedi. Ayrıca, tvOS uygulamaları, App Store'da 20 GB'a kadar ek içeriği barındırmak için ek kaynakları kullanabilir.

Kullanıcıların ücretli TV aboneliğindeki video uygulamalarına anında erişmelerine yardımcı olmak amacıyla geçen yıl Apple, iPhone, iPad, iPod touch veya Apple TV üzerinden uydu TV sağlayıcısında oturum açmak için yeni bir iOS oturum açma aracı yayınladı.

Yeni özellik şuan sadece ABD'de mevcut ve CenturyLink Prism, DirecTV, Dish, GVTC, GTA, Hawaiian Telcom, Hotwire, MetroCast, Sling'de kullanılabilir. Umarız yakında tüm dünyada aktif olarak kullanılabilecek.

Sağlayıcınız tekli oturum açmayı desteklese bile, yine de ayrı oturum açmanız gereken uygulamalar olabilir.

tvOS 10'dan sonraki sürümleri çalıştıran Apple TV'nizden veya iOS 10 veya sonraki sürümlerine sahip olan iPhone, iPad, iPod Touch cihazınızdan tek seferde yalnızca bir TV sağlayıcısı ile oturum açabilirsiniz.