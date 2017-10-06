Apple'dan güncelleme üstüne güncelleme!

Apple, sadece iOS 11'de değil macOS 10.13 High Sierra'da da sorunlar yaşıyor. Apple, apar topar macOS için bugün bir güncelleme yayınladı.

06/10/2017 09:05

2017 yılı Apple'ın yazılımcılarına olan güvenin sarsılmaya başladığı yıl olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. iOS 11 ile tabiri caizse resmen çuvallayan Apple, masaüstü işletim sistemi olan macOS 10.13 High Sierra'da da sorunlar yaşıyordu. Dün internete yayılan Apple File System'in şifre konusunda olan güvenlik açığının ardından bugün macOS High Sierra 10.13 Ek Güncelleme yayınlandı.

Mac App Store üzerinden yayınlanan macOS High Sierra 10.13 Ek Güncellemesi; yükleyicinin sağlamlığını iyileştiriyor, Adobe InDesign kullanırken ortaya çıkan imleç grafik hatası gideriliyor ve Mail'de Yahoo hesaplarından maillerin silinmesine neden olan sorun çözülüyor.

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Bu düzletmelerin yanında APFS'de yer alan şifreleme konusundaki güvenlik açığı da kapatılıyor. Ancak macOS High Sierra'nın bir önceki sürüm olan Sierra'ye göre daha hantal kaldığını söyleyebiliriz. Bakalım Apple, iOS, macOS ve watchOS cephesinde yaşanan saç baş yolduran sorunları yıl sonuna doğru çözebilecek mi?

    Yazar: Ender Öztürk

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