Apple'ın AirPower aksesuarı cep yakacak!

Apple, çok geç de olsa kablosuz şarj teknolojisine iPhone 8 ve iPhone X modelleri ile geçiş yapmıştı. Etkinlik sırasında AirPower adı verilen bir aksesuar tanıtılmış ve bu aksesuar ile iPhone 8, iPhone X, Apple Watch ve AirPods'un kablosuz olarak şarj edilebileceği söylenmişti. Ancak AirPods'u şarj edebilmeniz için AirPods için ayrı bir şarj kutusu satın almanız gerektiğini belirtelim.

AirPower fiyatı ne kadar olacak?

Bugün ise kablosuz şarj adaptörü olan AirPower'ın cep yakacak olan fiyatı sızdı. Söylentilere göre; AirPower 199 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Türkiye'de 700 TL ila 1.000 TL arasında satılmasını beklediğimiz AirPower, Apple'ın şimdiye kadar ki en pahalı aksesuarı olacak gibi görünüyor.

3-4 yıllık teknolojileri yeni bulmuş gibi sunan ve üstüne fahiş fiyatla satan Apple, ilginç bir şekilde sadık kullanıcıları tarafından hala eleştiri almıyor. AirPower'ın muadili kablosuz şarj istasyonlarının 200 ila 300 TL arasında satıldığını düşünürsek, 199 dolarlık fiyatın ne kadar çok olduğunu anlayabilirsiniz.