Apple'ın sürücüsüz otomobili resmi ağızdan doğrulandı

Apple'ın sürücüsüz taşıtlar üzerinde çalıştığı gerçeği birkaç yıldır kamuya açık bir sır niteliğinde olsa da, fiilen şirket tarafından genel olarak onaylanmadı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Bloomberg ile yaptığı son röportajda, en sonunda şirketin sürücüsüz otomobil çabalarını resmi olarak doğruladı.

Apple'ın özerk araçlara olan ilgisi Silikon Vadisinde açık bir sır oldu. Şirketin 2014 yılından beri kod adı Project Titan olan sürücüsüz araç üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Yakın bir tarihte, Apple'ın bu teknolojiye katılımını açıkça gösteren belgeler ortaya çıktı ve bu da Nisan ayında şirketin kendi kendine sürüş otomobillerini California'da test etme izni verdi.

Apple'ın Project Titan üzerinde çalışmak için 1.000'den fazla mühendis kiraladığı bildirildi ancak, odağı değiştirmeye zorlandı. Geçen yılın Ekim ayında şirketin hırslarını küçülttüğü ve Tesla ile rakabet hedeflerini bırakarak, yazılım açısından daha fazla odaklandığı iddia edildi. Cook ile yapılan röportajda, bunun Apple'ın önceliği olduğu doğrulanıyor.

Cook, Bloomberg'e otomobil endüstrisinin olgunlaştığını gördüğünü söyledi ve kendi kendine sürüş teknolojisinin yakın gelecekte hayata geçirilecek olan üç "değişim vektöründen" sadece bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Diğer ikisi için ise binicilik paylaşımı ve elektrifikasyon olduğunu söylüyor.