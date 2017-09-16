Artık Xbox'ta oyunları cihaza indirmek gerekmiyor!

Oyunu parçalara ayırıp sadece oynayacağınız bölümleri oynamayı sağlayacak yeni özellik Xbox'ta daha fazla oyun bulundurmanıza olanak sağlayacak. Ayrıca oyuncular oyunların kullanmadığı modlarını silerek daha fazla depolama kapasitesi açabilecekler. Bu sisteminse ne zaman geleceği henüz belli değil.

Yer tasarrufunun yanı sıra daha internet tasarrufuna da yol açacak bu özellik ile birlikte internet kotalarınız hızlı bir şekilde dolmayacak. Bu tarz veri kısıtlayan uygulamalar ülkemiz için önemli zira evlerimizde hala kotalı internetler bulunuyor.

Ayrıca bu gelen özelliği Xbox'ın başlangıçta kurulu olan uygulamalarında da kullanmanız mümkün. Böylece Xbox sabit diskinizde boşa yer harcamamış, yerden tasarruf etmiş olursunuz. Xbox One X sadece bir kaç ay sonra piyasaya sunulacak. Bu özellik Xbox One X modeli ile birlikte gelebilir.