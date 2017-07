Assassin's Creed, PlayStation 1'de nasıl görünürdü?

Popüler AAA yapım oyunları Remake yerine Demake yapan yani grafiklerini iyileştirmek yerine kötüleştiren ve retro konsollarda nasıl görüneceğini gözler önüne seren 98DEMAKE isimli YouTube kanalı, şimdi de Ubisoft'un kült yapımı Assassin's Creed'i elden geçirdi.

Assassin's Creed'in PlayStation 1'de nasıl görüneceğini gösteren 98DEMAKE, ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasını sağlıyor. Bu kanalın Far Cry 5, The Last of Us, Outlast ve Fallout 4 gibi yüksek grafikli oyunların, grafiklerini düşürerek PlayStation 1'e uyarladığını belirtelim.