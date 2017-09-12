Ataribox geliyor!

Atari ismi video oyunu hayranları arasında hala ünlü. Sonuçta firma, ev konsolu piyasasını oluşturan firma. Yalnız Atari'nin en son 1993'te çıkardığı Atari Jaguar büyük bir başarısızlıktı. O zamandan bu zamana Atari markası defalarca el değiştirdi, iflasın eşiğinden döndü ve sosyal oyunları ve çevrim içi kumarı pazarlamaya alıştı.

Atari zor zamanlar geçirdi, ama Ataribox dev bir hit olursa tüm bu kötü kaderini değiştirebilir. Ataribox, orijinal Atari oyunlarıyla yeni deneyimleri birleştirme vaadiyle gelen, konsol dünyasındaki beklenen bir geri dönüş. Ama bunun ötesinde, çoğu detay henüz kesinleşmiş değil.

Başka bir deyişle Ataribox, hem yeni hem eski oyunları çalıştıran, fiyatı ve çıkış tarihi henüz belirsiz bir konsol. Atari, cihazın içinde PC teknolojisi kullanılacağını söylüyor ama bunun dışında donanım hakkında daha detaylı bir bilgi maalesef vermedi. Oyun kumandasının da nasıl olacağı bilinmiyor. Klasik Atari 2600 oyunları tipik olarak joystick kullanıyordu, ama daha yeni oyunlar muhtemelen bir gamepad veya bir dokunmatik cihaz gerektirecektir. Şimdilik detayları beklemekten başka çaremiz yok.

Atari, Ataribox'un klasik oyunları çalıştıracağını söylüyor. Bu oyunların cihazın içinde kendinden olacağını ya da indirilebilir içerik olarak çevrim içi bulunacağını gösteriyor. Ama gerçekten hit olacak yeni bir konsol için sadece klasik oyunların yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Atari, yeni tecrübelerden de bahsediyor, bunun ne anlama geldiği henüz belli değil. Klasik oyunların yenilenmiş versiyonları veya bazı günümüz oyun serilerinin portları olabilir. Belki de yepyeni seriler de görebiliriz.